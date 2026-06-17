Elektrik dağıtım ekipleri tarafından yürütülecek bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında Alanya’nın merkez mahalleleri ile kırsal bölgelerde farklı saatlerde enerji kesintisi uygulanacak. Vatandaşların özellikle elektronik cihazlar ve günlük planlamaları konusunda tedbirli olması istendi.
Sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak bölgeler
- Bademağacı Mahallesi
- Obaalacami Mahallesi
- Şekerhane Mahallesi’nde Alaiye Caddesi ve çevresi
- Yeniköy Mahallesi Muratdamı Sokak
- Fakırcalı Mahallesi Hopurlu ve Kuzlatan mevkileri
- Çamlıca Mahallesi
- Kocaveliler Çamlıca bölgesi
Bu bölgelerdeki kesintilerin bir kısmı bakım, bir kısmı ise yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.
Gece ve sabaha karşı merkez mahallelerde kesinti
18 Haziran gecesi 01.00 ile 03.30 saatleri arasında;
- Dinek
- Hisariçi
- Kadıpaşa
- Saray
- Tophane
- Çarşı
- Şekerhane
mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
03.30 ile 06.00 saatleri arasında ikinci kesinti
Sabaha karşı gerçekleştirilecek bir diğer çalışma kapsamında;
- Asmaca
- Bektaş
- Büyükhasbahçe
- Güller Pınarı
- Tophane
- Çarşı
- Şekerhane
mahallelerinin belirli noktalarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Bazı kayıtlarda Gazipaşa bölgeleri de yer aldı
Aynı planlama içerisinde Gazipaşa’nın Ilıca, Kahyalar, Karalar, Karatepe, Sugözü, Çamlıca ve Şahinler mahallelerinde de 09.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapılacağı bildirildi.
Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde bölgelere daha erken enerji verilebileceğini, olumsuz hava koşulları veya teknik nedenlerle programda değişiklik yaşanabileceğini belirtti.