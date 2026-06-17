Elektrik dağıtım ekipleri tarafından yürütülecek bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında Alanya’nın merkez mahalleleri ile kırsal bölgelerde farklı saatlerde enerji kesintisi uygulanacak. Vatandaşların özellikle elektronik cihazlar ve günlük planlamaları konusunda tedbirli olması istendi.

Sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak bölgeler

Bademağacı Mahallesi

Obaalacami Mahallesi

Şekerhane Mahallesi’nde Alaiye Caddesi ve çevresi

Yeniköy Mahallesi Muratdamı Sokak

Fakırcalı Mahallesi Hopurlu ve Kuzlatan mevkileri

Çamlıca Mahallesi

Kocaveliler Çamlıca bölgesi

Bu bölgelerdeki kesintilerin bir kısmı bakım, bir kısmı ise yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

Gece ve sabaha karşı merkez mahallelerde kesinti

18 Haziran gecesi 01.00 ile 03.30 saatleri arasında;

Dinek

Hisariçi

Kadıpaşa

Saray

Tophane

Çarşı

Şekerhane

mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

03.30 ile 06.00 saatleri arasında ikinci kesinti

Sabaha karşı gerçekleştirilecek bir diğer çalışma kapsamında;

Asmaca

Bektaş

Büyükhasbahçe

Güller Pınarı

Tophane

Çarşı

Şekerhane

mahallelerinin belirli noktalarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Bazı kayıtlarda Gazipaşa bölgeleri de yer aldı

Aynı planlama içerisinde Gazipaşa’nın Ilıca, Kahyalar, Karalar, Karatepe, Sugözü, Çamlıca ve Şahinler mahallelerinde de 09.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde bölgelere daha erken enerji verilebileceğini, olumsuz hava koşulları veya teknik nedenlerle programda değişiklik yaşanabileceğini belirtti.