3 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ 100 BİN TL’Yİ AŞTI

Bankaların Türk Lirası mevduat hesaplarında uyguladığı yüksek faiz oranları, birikimini vadeli hesapta değerlendirenlerin kazancını yeniden gündeme taşıdı. 3 milyon TL’nin yıllık yüzde 47 faizle 32 günlük vadede değerlendirilmesi halinde net kazanç yaklaşık 101 bin TL’ye ulaşıyor. Bu tutar, Temmuz 2026 zammı sonrası üniversite mezunu bir kamu hemşiresi için açıklanan yaklaşık 84 bin 845 TL’lik net görev aylığının üzerinde bulunuyor.

3 MİLYON TL 32 GÜNDE NE KADAR KAZANDIRIYOR?

3 milyon TL üzerinden yapılan hesaplamada faiz oranındaki birkaç puanlık değişiklik bile vade sonunda binlerce liralık fark oluşturuyor.

Yıllık yüzde 47 faiz oranında 32 günlük brüt faiz yaklaşık 123 bin 616 TL'ye ulaşıyor. Kısa vadeli TL mevduatta uygulanan yüzde 17,5 stopaj düşüldüğünde net kazanç yaklaşık 101 bin 983 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Yüzde 46 faiz oranında ise net getiri yaklaşık 99 bin 813 TL'ye geriliyor.

Yüzde 41,50 faiz uygulandığında 32 günlük net kazanç yaklaşık 90 bin 50 TL, yüzde 41 faiz uygulandığında ise yaklaşık 88 bin 965 TL oluyor.

Yüzde 34 faiz oranında aynı tutarın 32 günlük net getirisi yaklaşık 73 bin 775 TL seviyesinde kalıyor.

FAİZ ORANINA GÖRE 3 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

Yıllık faiz: Yüzde 47 32 günlük yaklaşık net kazanç: 101.983 TL Vade sonu yaklaşık toplam: 3.101.983 TL

Yıllık faiz: Yüzde 46 32 günlük yaklaşık net kazanç: 99.813 TL Vade sonu yaklaşık toplam: 3.099.813 TL

Yıllık faiz: Yüzde 41,50 32 günlük yaklaşık net kazanç: 90.050 TL Vade sonu yaklaşık toplam: 3.090.050 TL

Yıllık faiz: Yüzde 41 32 günlük yaklaşık net kazanç: 88.965 TL Vade sonu yaklaşık toplam: 3.088.965 TL

Yıllık faiz: Yüzde 34 32 günlük yaklaşık net kazanç: 73.775 TL Vade sonu yaklaşık toplam: 3.073.775 TL

Hesaplamalar 3 milyon TL anaparanın tamamının belirtilen yıllık faiz oranından değerlendirildiği ve 32 günlük faiz gelirinden yüzde 17,5 stopaj kesildiği varsayımıyla yapıldı.

HEMŞİRE MAAŞINI GERİDE BIRAKIYOR

Temmuz 2026 döneminde memur maaşlarına yapılan artışın ardından üniversite mezunu 5/1 derecesindeki hemşirenin net görev aylığı yaklaşık 84 bin 845 TL olarak hesaplandı. Maaş hesabında aile ve çocuk yardımı bulunurken bölgesel ödemeler, döner sermaye ve benzeri ilave ödemeler yer almıyor.

Buna göre 3 milyon TL'nin yıllık yüzde 47 faizle 32 günlük vadede sağladığı yaklaşık 102 bin TL'lik net getiri, söz konusu hemşire aylığından yaklaşık 17 bin TL daha yüksek.

Yüzde 41 ve üzerindeki oranlarda da 32 günlük mevduat getirisi bu maaş seviyesinin üzerine çıkıyor. Yüzde 34 seviyesinde ise net faiz geliri hemşire aylığının altında kalıyor.

STOPAJ GETİRİYİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Vadeli mevduatta bankanın açıkladığı yıllık faiz oranı, tasarruf sahibinin doğrudan hesabına geçen net kazancı göstermiyor. Faiz gelirinden vergi kesintisi yapılıyor.

9 Temmuz 2025'ten itibaren açılan veya vadesi yenilenen TL mevduat hesaplarında 6 aya kadar vadeler için stopaj oranı yüzde 17,5 olarak uygulanıyor. Bu nedenle yıllık faiz oranı üzerinden bulunan brüt kazanç ile müşterinin hesabına geçen net tutar arasında fark oluşuyor.

BANKADAN BANKAYA RAKAM DEĞİŞEBİLİR

Mevduat faizlerinde tek ve sabit bir oran bulunmuyor. Bankalar faiz oranlarını piyasa koşulları, yatırılacak tutar, vade, yeni müşteri kampanyaları ve dijital kanallara özel teklifler doğrultusunda değiştirebiliyor.

Özellikle 3 milyon TL gibi yüksek tutarlarda standart ilan edilen faiz yerine müşteriye özel oran sunulması da mümkün. Bazı kampanyalarda yüksek faiz yalnızca belirli bir tutara kadar uygulanabiliyor veya hesabın bir bölümü vadesiz hesapta bırakılabiliyor.