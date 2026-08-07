Altın fiyatlarında sert düzeltmenin ardından yeniden yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Ons altının 4.100 doların üzerinde tutunmasıyla birlikte gözler yeni direnç seviyelerine çevrilirken, uzun vadeli tahminler gram altında 9 bin TL’nin üzerindeki rakamları gündeme taşıyor.

ALTINDA YENİDEN YÜKSELİŞ SİNYALİ

Ocak ayında ons başına 5.500 dolarla tarihi zirvesini gören altın, ardından sert bir düzeltme yaşayarak 4.050 dolara kadar geriledi.

Son günlerde ise değerli metalde toparlanma öne çıktı. Ons altın 4.162 dolar seviyesine yükselirken, gram altın 6.373 TL civarına çıktı.

Analistler, ons altında 4.100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasının teknik görünüm açısından önemli olduğuna işaret ediyor. Bu seviyenin korunması durumunda önce 4.200, ardından 4.300 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

JPMORGAN'DAN 6 BİN DOLAR TAHMİNİ

JPMorgan analistleri, altındaki son sert geri çekilmeye rağmen uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.

Bankanın tahmininde merkez bankalarının altın alımları ile küresel jeopolitik riskler öne çıkıyor. JPMorgan, ons altının 2026'nın son çeyreğinde 6.000 dolar ortalamasına ulaşabileceğini öngörüyor.

GRAM ALTIN 9.100 TL'Yİ AŞABİLİR

Ons altının 6.000 dolara yükselmesi halinde Türkiye'deki yatırımcı açısından en önemli konu dolar/TL kurunun seyri olacak.

Kurun mevcut seviyelerini koruduğu varsayılan senaryoda ons altındaki 6.000 dolarlık fiyat, gram altını 9.100 TL'nin üzerine taşıyabilir.

Bu senaryonun gerçekleşmesi, 6.373 TL seviyesindeki gram altına göre yüzde 43'ün üzerinde potansiyel artış anlamına geliyor. Ancak hesaplama, hem ons altın hem de döviz kuru varsayımlarına dayanıyor. Kur ve uluslararası altın fiyatındaki değişimler gram altının ulaşacağı seviyeyi doğrudan etkileyebilir.

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ ALTINI DESTEKLİYOR

Altın piyasasında ABD tahvil faizleri ve doların gücü fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Buna karşılık merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla yaptığı altın alımları uzun vadeli görünümü destekliyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının ikinci çeyrekteki altın alımlarının 289 tona yükseldiği ve önceki döneme göre yüzde 62 arttığı belirtiliyor.

Özellikle Çin'in rezerv çeşitlendirme politikası ve merkez bankalarının fiziki altına yönelik talebi, piyasadaki uzun vadeli yükseliş beklentilerinin önemli dayanakları arasında gösteriliyor.

YATIRIMCININ GÖZÜ İKİ KRİTİK GÖSTERGEDE

Türkiye'de gram altının yönünü yalnızca ons fiyatı belirlemiyor. Dolar/TL kuru da iç piyasadaki fiyatlamada doğrudan rol oynuyor.

Bu nedenle ons altında beklenen yükseliş gerçekleşse bile gram altının 9.100 TL seviyesine ulaşıp ulaşmayacağı döviz kurunun aynı dönemde izleyeceği yola bağlı olacak. Altın yatırımcıları açısından önümüzdeki süreçte küresel faiz beklentileri, doların seyri, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilecek.