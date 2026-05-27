Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamalarda hem bayramın manevi önemine değindi hem de Gazze'de yaşanan insanlık dramına yönelik sert mesajlar verdi. Sabah'ın aktardığı habere göre Erdoğan, bayramlaşma programı kapsamında basın mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, birlik ve dayanışma günleri olduğunu belirten Erdoğan, bu bayramın kendine has bir ayrıcalığı bulunduğunu ifade etti. Kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma tezahürü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Arafat'ta bir araya gelen Müslümanların bu birlik ve beraberliği en güzel şekilde sergilediğini dile getirdi. Erdoğan, hac farizasını yerine getiren tüm vatandaşların ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

GAZZE İÇİN SERT MESAJ

Açıklamalarının devamında Filistin'de yaşanan sürece dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı. Gazze'deki durumun tüm İslam alemi için net bir duruş gerektirdiğini belirten Erdoğan, zalim olarak nitelendirdiği Netanyahu'nun dünya Müslümanları karşısında gereken dersi en kısa sürede almasını beklediklerini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN GAZZE TUTUMU NEDİR?

Türkiye, krizin başladığı ilk günden bu yana uluslararası platformlarda Gazze'deki sivil ölümlerine karşı diplomatik girişimlerini kesintisiz sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajındaki bu vurgu, Ankara'nın Filistin meselesindeki kalıcı barış politikasının ve acil ateşkes çağrılarının en üst düzeydeki devamı niteliği taşıyor.

Değerlendirmelerinin ardından gazetecilerle bayramlaşma merasimine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına çikolata ve simit ikramında bulundu.