ABD ile İsrail’in İran’la yürüttüğü bölgesel çatışmada, cephe hattının gerisinde başka bir savaş daha büyüyor: istihbarat ve uydu savaşı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Katar’da Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile yaptığı görüşme sırasında, İran’ın “nokta atışı” diye tarif edilen saldırılarında doğrudan Rusya’nın uzaydan sağladığı bilgilerin rol oynadığını iddia etti.

Zelenski, Ukrayna istihbaratından her gün aldığı brifinglerden yola çıkarak konuştuğunu söyledi. Bu açıklamalar, Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü’nün de isminin geçtiği bir “izleme listesi” nedeniyle özellikle dikkat çekti; NATO’nun doğu kanadı açısından kritik sayılan tesislerle ilgili “uydudan görüntüleme” vurgusu, tehdit tartışmasını yeniden alevlendirdi.

RUS UYDULARI HANGİ TESİSLERİ “İZLEDİ” İDDİASI?

Zelenski’nin paylaştığı tarihler ve yerler şöyle:

- 24 Mart: Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia’daki ABD-İngiliz üssü. (Zelenski’nin hatırlatmasına göre İran bu üssü son günlerde füzelerle hedef aldı.) - 25 Mart: Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü. (Aynı açıklamada, üssün İran tarafından vurulduğu ve 10 ABD askerinin yaralandığı bilgisi yer aldı.) - 26 Mart: Suudi Arabistan Şeybe petrol sahası, Katar’daki El-Udeyd Üssü, İsrail’in Hayfa kenti ve Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü.

Zelenski, Ukrayna’daki savaş deneyimini örnek göstererek “uydudan görüntüleme”yi doğrudan bir hazırlık işareti olarak yorumladı. “Bir bina ya da tesis uydudan görüntülendiğinde, korunması gerektiğini biliyoruz. Çünkü bu hedefleri yok etmeye yönelik bir operasyon hazırlanıyor demektir. Herkes görüntülemenin neden yapıldığını biliyor” sözleriyle, İncirlik’in açık bir saldırı tehdidi altında olabileceğini ileri sürdü.

WASHINGTON’A ‘YAPTIRIM’ TEPKİSİ: ‘İKİ YÜZLÜLÜK’

Ukrayna lideri, İran savaşıyla birlikte büyüdüğünü söylediği küresel enerji krizinin, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları gevşetmeyi tartışmasına yol açmasını da sert ifadelerle eleştirdi. Bu yaklaşımı “iki yüzlülük” olarak niteleyen Zelenski, Rusya’nın bir yandan para kazandığını, diğer yandan da ABD üslerine yönelik saldırılarda kullanılabilecek bilgiyi sağladığını iddia ederek şu soruyu yöneltti:

“Yaptırımlar kaldırılıyor ve saldırgan ülke, yaptırımları kaldıran veya kaldırmayı düşünen ülkelerin hedeflerini vurmak için bilgi sağlıyor. Kim kime gerçekten yardım ediyor?”

Cümle burada biraz düğümleniyor ama Zelenski’nin mesajı net: ‘Baskıyı azaltırsanız, bu bilgi akışı da sürer’ demek istiyor.

MART AYINDAKİ FÜZE OLAYLARIYLA BAĞLANTI KURULDU

Zelenski’nin “26 Mart’ta İncirlik’i incelediler” çıkışı, mart ayında Türkiye hava sahasında yaşanan ve NATO sistemleri tarafından imha edildiği belirtilen İran balistik füzeleri tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Bu süreçte, İran’ın İncirlik Üssü ile Türkiye’deki NATO radarlarını (Kürecik gibi) hedef almış olabileceğine dair şüpheler zaten yükselmişti.

Kaynak metinde aktarılan olay sıralaması şöyle:

- 4 Mart 2026 (1. füze): İran’dan fırlatıldığı belirtilen balistik füze, Irak ve Suriye üzerinden Türk hava sahasına yöneldi. NATO unsurlarınca havada imha edildi; parçalarının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü, Milli Savunma Bakanlığı’nın olayı doğruladığı bilgisi paylaşıldı. - 9 Mart 2026 (2. füze): İkinci balistik füzenin daha iç kesimlere girdiği, İncirlik Üssü istikametindeyken Gaziantep üzerinde NATO sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı. Askeri analistlerin hedefin “İncirlik” olduğuna dair değerlendirme yaptığı belirtildi. - 13-15

Mart 2026 (3. füze): Üçüncü füzenin de Türk hava sahasında imha edildiği, İran’ın ise arka arkaya yaşanan bu olayların sorumluluğunu reddettiği ifade edildi.

ALANYA’DA NEYİ DEĞİŞTİRİR?

Bu iddialar doğrudan Alanya’yı hedef alan bir gelişme değil, ama Antalya ve Alanya’da yaşayanlar açısından “bölgesel gerilim” denince akla ilk gelen başlıklardan biri yine enerji ve turizm oluyor. Akaryakıt fiyatı, uçuş planlamaları, sigorta maliyetleri… Evde faturaya yansıyan kalemler bile bu tür krizlerde hızlı etkileniyor, onu herkes biliyor.

Bir vatandaşın dediği gibi: “Biz savaş görmüyoruz ama markette görüyoruz.”

KURUMLAR VE AÇIKLAMALAR

Zelenski’nin sözleri Katar’daki görüşmesi sırasında kamuoyuna yansıdı. Metinde ayrıca, mart ayındaki füze olayına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı doğrulamasından bahsediliyor; İran’ın ise sorumluluğu reddettiği aktarılıyor.