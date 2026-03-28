Alanya’daki yatırımcı da aynı soruyu soruyor: Bu düşüş geçici mi, yoksa yeni bir trend mi başlıyor?

Piyasalarda son haftada yaşanan hareketlilik yatırımcıyı adeta ters köşe yaptı. Borsa ve altın düşerken döviz yükseldi. Bu tablo özellikle küçük yatırımcıyı kararsız bıraktı. Alanya’da kuyumculara uğrayanların sayısı arttı, ama kimse net konuşamıyor.

BORSA İSTANBUL’DA KIRMIZI HAFTA

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,68 kayıpla 12.698 puandan kapattı. Hafta içinde 13 bin seviyesinin üstü test edilse de satışlar ağır bastı.

Sektör bazında düşüşler dikkat çekti:

Sanayi %2,86 geriledi.

Teknoloji %1,97 düştü.

Mali endeks %1,63 kayıp yaşadı.

Hizmetler %1,06 geriledi.

Bazı hisseler yükseldi ama genel tablo negatif. En çok kazandıran hisseler arasında Ral Yatırım Holding öne çıktı. Ama… çoğunluk kaybetti.

En çok düşenler:

Reeder Teknoloji: -%20,04

Efor Yatırım: -%18,26

TR Anadolu Metal: -%16,57

Yani tablo net: borsada bu hafta kazanan az, kaybeden çok.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın fiyatları yatırımcısını şaşırttı. Gram altın yüzde 5’ten fazla düşerek 6.343 TL seviyesine kadar indi.

Diğer fiyatlar da geri çekildi:

Çeyrek altın: 10.625 TL

Cumhuriyet altını: 42.748 TL

Birçok kişi “alım fırsatı mı?” diye düşünüyor. Ama kimse emin değil.

Bir kuyumcu şöyle dedi:

“Alan var ama temkinli… herkes biraz bekliyor.”

Çünkü düşüş devam edebilir mi sorusu hâlâ masada.

DÖVİZ YÜKSELİŞTE

Haftanın kazananı ise döviz oldu. Yükseliş sınırlı ama istikrarlı.

Dolar: 44,46 TL

Euro: 51,30 TL

Sterlin: 59,19 TL

Frank: 55,92 TL

Bu artış küçük görünüyor ama piyasadaki yönü değiştiren şey genelde böyle başlıyor zaten.

ALTIN DAHA DÜŞER Mİ?

Asıl soru bu. Net cevap yok. Ama birkaç gerçek var:

- Küresel piyasalar dalgalı

- Faiz beklentileri değişiyor

- Jeopolitik gelişmeler belirsiz

Bu yüzden altın kısa vadede dalgalanmaya devam edebilir.

Bir de işin günlük hayat tarafı var. Alanya’da düğün sezonu yaklaşıyor. Altın almak zorunda olan var, yatırım için bekleyen var. İkisi aynı anda olunca piyasa daha da karışıyor.

Ve kimse açık açık “şimdi al” ya da “sat” diyemiyor.

Kısacası… piyasa şu an net değil.

GENEL TABLO NE DİYOR?

Borsa düşüşte, altın geri çekildi, döviz yükseliyor. Bu üçlü hareket genelde geçiş dönemlerini işaret eder.

Yani piyasa yön arıyor.

Ve bu süreçte en çok kazananlar genelde sabırlı olanlar oluyor.