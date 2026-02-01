Kentte infial yaratan can kayıplarının ardından derin üzüntüsünü dile getiren Biner, motosiklet sürücüsü gençlere yönelik hazırladığı 5 maddelik hayati tavsiyeyle trafikteki tehlikelere karşı adeta bir rehber sundu.

​Dr. Tahsin Biner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Sevgili motosiklet sürücüsü gençler; son günlerde çok fazla kardeşimizi sonsuzluğa uğurladık. Lütfen şehir içinde hız yapma. Önünde giden aracı her an sağa sola kontrolsüzce döndürebilecek bir kural tanımazın sürdüğünü unutma. Araçların sağından, aralarından, kenarlarından geçme hakkın yok unutma. Kırmızıda beklerken ortada değil kenarda bir yerde bekle; çünkü arkadan gelip kırmızıda geçecek ve seni ezecek çok fazla maganda var. Kavşaklara gelince yavaşla. Sana yeşil bile yansa sağına soluna bak. Yolun açık olsun."

​Biner'in özellikle trafikteki diğer sürücülerin yapabileceği hatalara karşı gençleri uyarması ve kırmızı ışıkta bekleme noktasına kadar verdiği teknik detaylar, Alanya kamuoyunda büyük takdir topladı. Gençlerin birer birer hayatını kaybetmesine karşı sessiz kalamayacağını belirten Biner, tüm sürücüleri daha sağduyulu ve dikkatli olmaya davet etti.