ALANYA Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, Ramazan Bayramı tatili için Alanya turizmine dair beklentileri değerlendirdi. Cimrin, “Bu yıl Ramazan Bayramı’nda genel beklenti, iç pazardan talep oluşması yönünde. Ancak bayramın kısa olması ve hafta sonuna denk gelmesi, talebi sınırlayacak” dedi.

'ASIL HAREKETLİLİK KURBAN BAYRAMI’NDA YAŞANACAK'

Cimrin, yakın iller ve çevre bölgelerden gelecek turist hareketine dikkat çekerek, “Açık tesisler tam kapasite dolmasa da farklı plakalarla gelen misafirler ağırlanacak. Bazı misafirler perşembe, bazıları cuma günü gelirken, bir kısmı pazarı pazartesiye uzatabilir. Yani üç-dört günlük tatil için bölgemize gelecek aileler olacak; ancak bu tüm açık tesisleri dolduracak yoğunluk yaratmayacak. Asıl hareketliliğin Kurban Bayramı’nda yaşanması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

'YAZ TATİLİ SEZONU BAŞLADI'

Yabancı misafirler açısından da değerlendirmelerde bulunan Cimrin, “Hem kış hem de yaz tatili sezonu başlamış durumda. Bazı operatörler yaz operasyonlarını şimdiden başlattı; gelen misafirler yaz tatili için bölgeye geliyor. Havanın güneşli olması, misafirler için kendi ülkelerindeki hava koşullarına göre 10-20 derece fark yarattığı için Alanya’da yazı yaşıyormuş gibi bir deneyim oluşuyor” dedi.

'REZERVASYONLARDA SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ HAKİM'

Savaşın turizm üzerindeki etkisine de değinen Cimrin, “Rezervasyonlarda savaşın etkisi nedeniyle bir miktar yavaşlama ve belirsizlik gözlemleniyor. Yaz misafirlerinin çoğu kararını vermiş veya rezervasyonunu yapmış durumda; iptallerin başlamaması umuluyor. Savaşın uzamaması ve barış ortamının sağlanması, mevcut rezervasyonların korunması ve bölge turizminin normal seyrine dönmesi açısından kritik” şeklinde konuştu.

'AÇIK TESİSLERDE DOLULUK YÜZDE 70-80'

Cimrin, Alanya’ya olan talebin bölgeye yakın Avrupa ülkelerinden geldiğini, Akdeniz’in diğer bölgelerinden de talebin artmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bayramda otellerin doluluk oranının açık tesislerde yüzde 70-80 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. (Şerife ÇOBAN)

