Ramazan Bayramı öncesi 4.000 TL’lik emekli ikramiyesi ödemelerinde gözler Bağ-Kur emeklilerine çevrilmişti. 2026 takvimine göre Bağ-Kur kapsamındaki maaş ve ikramiye ödemeleri 17-18 Mart tarihlerinde hesaplara yatırıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi 2026 ödeme tarihleri en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. 2026 yılı için 4.000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi kapsamında SSK emeklilerinin ödemeleri tamamlanırken, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahipleri için de resmi takvim netleşti.

Özellikle Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için açıklanan takvime göre, ödeme günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklilerine ödeme 17 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 27 ve 28 olanlara ise 18 Mart 2026 tarihinde yapıldı.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

Evet. 2026 Ramazan Bayramı öncesi açıklanan takvime göre Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri 17-18 Mart’ta hesaplara geçti. Buna göre bugün itibarıyla ödeme günü 27 ve 28 olanlar da dahil olmak üzere Bağ-Kur kapsamındaki ödemeler tamamlanmış oldu.

Bu nedenle hesabını kontrol eden Bağ-Kur emeklileri, maaşla birlikte ya da ödeme planına göre 4.000 TL bayram ikramiyesini banka hesaplarında görebiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlarda ise ödeme tutarı hisse oranına göre değişiyor. Bu da evde bayram alışverişi, mutfak harcaması ve temel gider planlaması yapan emekliler için önemli bir kalem oldu.

2026 BAĞ-KUR MAAŞ VE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki ödeme planı şöyle açıklandı:

17 Mart 2026: Aylık ödeme günü 25 ve 26 olanlar

18 Mart 2026: Aylık ödeme günü 27 ve 28 olanlar

Böylece Bağ-Kur emeklisi bayram ikramiyesi ödeme tarihleri iki güne yayılan takvimle bayramdan önce tamamlandı.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TARİH NE?

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki vatandaşların bayram ikramiyesi ödemesi ise 19 Mart 2026 tarihinde yapılıyor. SSK ödemeleri 14-16 Mart arasında, Bağ-Kur ödemeleri 17-18 Mart arasında tamamlanırken, memur emeklileri için süreç 19 Mart’ta sona eriyor.

Birçok emekli için konu sadece takvim değil. Bayram öncesi çarşı pazara çıkacak, torununa harçlık verecek, mutfak masrafını dengeleyecek insanlar için bir gün bile fark ediyor. O yüzden ödeme takvimindeki netlik bu yıl da yakından takip edildi. Biraz da bu yüzden.

SSK VE DİĞER EMEKLİLERDE DURUM NE?

SSK kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde tamamlandı. Böylece 2026 Ramazan Bayramı öncesi emekli ödemelerinde genel takvim 14-19 Mart aralığında uygulanmış oldu.

Özetle; Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak diye soranlar için yanıt net: Ödemeler 17 ve 18 Mart 2026 tarihlerinde yapıldı. Hesabına henüz yansımadığını düşünenlerin bankaları ve e-Devlet üzerinden ödeme bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Bazı bankalarda yansıma saati değişebiliyor, o ayrı.