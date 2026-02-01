​ İ Yİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun yeni yaşını kutlamak amacıyla bir mesaj paylaştı. Er, mesajında Cumhuriyetin sunduğu fırsat eşitliğine ve vatan sevgisine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “ Küçük bir sahil kasabasındaki bir çocuğun, memleket için büyük düşler kurabilmesidir Cumhuriyet. O çocuklar büyüdü; niceleri de büyümeye devam edecek. ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’”

​Dervişoğlu’nun doğum gününü kutlayan Er, mesajını Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde kararlılık mesajıyla tamamladı.