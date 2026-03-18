Ramazan Bayramı öncesi son alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 19 Mart 2026 Arefe günü marketler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Alanya ve çevresinde yaşayanlar için zincir marketlerin çalışma düzeni büyük önem taşıyor.

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

19 Mart Perşembe günü Arefe olması nedeniyle resmi tatil öğleden sonra başlasa da, BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve KİM gibi zincir marketlerin büyük bölümünün normal çalışma saatlerine yakın şekilde açık olması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre marketler genellikle sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar hizmet vermeye devam ediyor. Ancak bazı şubelerde kapanış saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

20 Mart Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı’nın ilk gününde ise zincir marketlerin büyük bölümünün kapalı olması bekleniyor. Bu durum her yıl benzer şekilde uygulanıyor.

2. VE 3. GÜNDE DURUM NASIL?

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde (21-22 Mart), marketlerin büyük kısmının yeniden açılarak normal mesai düzenine dönmesi öngörülüyor. Özellikle turizm bölgelerinde bazı marketler daha erken açılabiliyor.

ALANYA İÇİN ALIŞVERİŞ UYARISI

Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’da bayram yoğunluğu nedeniyle marketlerde arefe günü ciddi yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle alışverişlerin mümkünse erken saatlerde tamamlanması öneriliyor.

Özellikle bayramın ilk günü kapalı olma ihtimali göz önünde bulundurularak, temel ihtiyaçların Arefe günü içinde tamamlanması önem taşıyor.