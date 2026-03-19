Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından yayımlanan sürpriz kararname, adli yargı koridorlarında adeta şok dalgası yarattı. Toplam 12 hakim ve savcının görev yerini değiştiren bu kritik hamle, Antalya'nın üst düzey yargı kademelerinde köklü bir revizyonu beraberinde getirdi. Alanya'nın da itiraz mercii olan ve bölgenin hukuki süreçlerine yön veren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ile başsavcı vekilliklerindeki keskin değişim, yerel kamuoyunda tüm dikkatleri bu yöne çevirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı zirvesindeki değişimin yankıları sürerken, kararnamenin Antalya ayağındaki diğer kritik görevlendirmeler de belli oldu. HSK kararına göre, adli işleyişin omurgasını oluşturan noktalarda önemli kaydırmalar yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Mehmet Akif Katırcı, alınan ani kararla Antalya Bölge Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı kadrosuna geçirildi. Bu hamlenin ardından boşalan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği koltuğuna ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz oturtuldu. Öte yandan, kararname kapsamında Amasya Hakimi Çağlayan Çakmak Kocaman'ın da Antalya Hakimliğine ataması gerçekleştirildi.

Turizm ve ticaretin başkenti Alanya'daki yerel mahkemelerden çıkan kararların bir üst durağı olan Antalya Bölge Adliye (İstinaf) mahkemelerindeki bu doğrudan değişimler, ilçedeki adli süreçlerin seyri açısından büyük önem taşıyor. Yargı hiyerarşisinde yaşanan bu sürpriz hareketliliğin, Alanya vatandaşlarını ve bölge dinamiklerini yakından ilgilendiren dosyalardaki işleyişe olası yansımaları adli çevrelerce mercek altına alındı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE AĞIR CEZA OPERASYONU

Sadece Antalya'yı değil, Türkiye'nin diğer metropollerini de kapsayan kararnamede, kritik ticaret ve ağır ceza mahkemelerinde sürpriz rotasyonlara gidildi. İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Pınar Şafak Bakırköy Hakimliğine çekilirken, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadullah Güler İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine gönderildi. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Bilen İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökberk Sunal İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine kaydırılırken, yerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün getirildi. İstanbul Hakimi Semra Tekin Doğan İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı olurken, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak da Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı görevini devraldı.