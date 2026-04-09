İstanbul’da yürütülen soruşturmada, şarkıcı Yusuf Güney’in katıldığı yayındaki ifadeleri incelemeye alındı. Gözaltı kararı sonrası tartışmalar büyüyor.

Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir dijital yayında “Ayahuasca çayı” ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu açıklamaların özendirici nitelik taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin başlattığı çalışmada, yayındaki ifadeler detaylı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda Güney hakkında işlem başlatıldı ve bugün gözaltına alındı.

AYAHUASCA DETAYI SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE

Soruşturmanın merkezinde yer alan “Ayahuasca çayı”, özellikle son yıllarda alternatif terapi ve spiritüel deneyim başlıklarıyla gündeme geliyor. Ancak içeriğinde bulunan DMT (dimetiltriptamin) maddesi, birçok ülkede yasaklı maddeler listesinde yer alıyor.

Uzmanlara göre bu madde, insan zihni üzerinde güçlü ve kontrol edilmesi zor etkiler oluşturabiliyor. Bu nedenle özellikle kamuya açık platformlarda yapılan açıklamaların özendirici olup olmadığı dikkatle değerlendiriliyor.

ETKİLERİ TARTIŞMA KONUSU

Ayahuasca tüketimi sonrası kullanıcıların yoğun halüsinasyonlar, zaman algısında bozulma ve derin psikolojik etkiler yaşadığı biliniyor. Bunun yanı sıra kusma, kalp ritim bozukluğu ve ciddi ruhsal dalgalanmalar en sık dile getirilen riskler arasında.

Birçok uzman, bu tür maddelerin kontrolsüz kullanımının geri dönüşü zor sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

Biraz tuhaf ama… son dönemde sosyal medyada bu tarz içeriklerin daha sık konuşulması dikkat çekiyor. Özellikle gençler arasında “deneyim” adı altında paylaşılan içerikler hızla yayılıyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yusuf Güney’in ismi daha önce de bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelmişti. Yapılan testlerde pozitif sonuç çıktığı iddiaları sonrası sanatçı, açıklamalarında herhangi bir suç işlemediğini savunmuştu.

Gözaltı sürecine ilişkin resmi açıklamaların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor. Soruşturma devam ediyor…