Bursa’da yaşanan gelişme sonrası belediye yönetimi AK Parti’ye geçti. Mecliste yapılan oylamayla yeni başkanvekili belli oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan süreç, bugün yapılan meclis oylamasıyla yeni bir aşamaya geçti.

Belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimde başkanvekilliği görevine Şahin Biba seçildi. Bu sonuçla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimi AK Parti’ye geçmiş oldu.

MECLİSTE DENGE DEĞİŞTİ

Bugünkü oylamada belirleyici olan unsur, meclisteki çoğunluk dengesi oldu. Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla alınan karar sonrası yönetim değişikliği resmileşti.

CHP’nin aday çıkarmama kararı da sürecin yönünü doğrudan etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıktı.

GÖZLER YENİ DÖNEMDE

Yaşanan bu gelişmenin ardından Bursa’da yerel yönetim politikalarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor.