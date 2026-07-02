Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, teknoloji devi Google ve çatı şirketi Alphabet'in itirazını reddederek tarihi para cezasını kesinleştirdi. AB Adalet Divanı'nın açıkladığı karara göre, şirketin Android işletim sistemi üzerinden rekabet kurallarını ihlal ettiğine yönelik hüküm hukuka uygun bulundu.

Söz konusu karar ile birlikte, AB Genel Mahkemesi'nin 2022 yılında belirlediği 4,1 milyar Euro tutarındaki yaptırımın uygulanmasının önünde yasal bir engel kalmadı. Şirketin kararı temyize taşıma girişimi nihai olarak sonuçsuz kaldı.

CEZA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Sürecin temeli, AB Komisyonu'nun 2018 yılında tamamladığı soruşturmaya dayanıyor. Komisyon, Google'ın mobil cihaz üreticilerini belirli lisans sözleşmeleriyle Google Arama ve Chrome tarayıcısını telefonlara entegre etmeye zorladığını tespit etmişti. Bu ihlal nedeniyle başlangıçta 4,34 milyar Euro gibi rekor bir para cezası uygulandı.

İlerleyen süreçte dosya mahkemeye taşındı. 2022 yılında dosyayı inceleyen AB Genel Mahkemesi, komisyonun bazı iddialarını iptal etse de ana ihlal kararını haklı bularak ceza miktarını 4,1 milyar Euro seviyesine güncellemişti.

ANDROİD KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bu kesinleşen karar, teknoloji şirketlerinin mobil ekosistemler üzerindeki tekelci uygulamalarını denetim altına almayı hedefliyor. Cihaz üreticilerine dayatılan katı sözleşme koşullarının hukuka aykırı bulunması, akıllı telefon pazarında alternatif uygulamaların ve arama motorlarının daha adil şartlarda rekabet edebilmesi için önemli bir emsal oluşturuyor. Son ret kararıyla birlikte, Google'ın ödemekle yükümlü olduğu ceza tutarı yürürlükte kalmış oldu.