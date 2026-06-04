Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi mevzuatında kapsamlı düzenlemeler yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni paket içerisinde varlık barışı, yurt dışı kazanç istisnaları ve kamu alacaklarının tahsilatına yönelik önemli esneklikler bulunuyor.

YURT DIŞI VARLIKLARA 20 YIL VERGİSİZ DÖNEM

Yeni yasaya göre, Türkiye'de yerleşmiş sayılmadan önceki son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere özel bir teşvik sunuluyor. Bu şartları taşıyan kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlardan tam 20 yıl boyunca gelir vergisi tahsil edilmeyecek. Ayrıca varlık barışı uygulaması da esnetilerek 31 Temmuz 2027 tarihine kadar uzatıldı. Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını bu tarihe kadar banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklar üzerinden hiçbir vergi incelemesi veya tarhiyatı ile karşılaşmayacak.

VERGİ BORÇLARINDA 72 AY TAKSİT DÖNEMİ

Amme alacaklarının tahsilat usulü ve tecil şartlarında mükellefleri yakından ilgilendiren değişiklikler yapıldı. Kamu alacaklarına ilişkin tecillerde daha önce 36 ay olan azami taksit süresi 72 aya, yani 6 yıla çıkarıldı. Düzenlemeye göre, herhangi bir teminat göstermeden borçların ertelenebilmesine olanak tanıyan teminatsız tecil tutarının üst sınırı da 1 milyon liraya yükseltildi.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ VE PERSONEL TEŞVİKLERİ

Nitelikli hizmet merkezlerini desteklemek amacıyla istihdam odaklı yeni bir muafiyet yasalaştı. Bu merkezlerde çalışan nitelikli personelin ücretlerinin, brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak. Öte yandan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde katılımcı belgesiyle faaliyet gösteren kuruluşların kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatıldı. İzin aşamalarındaki finansal faaliyet harçları için sağlanan 5 yıllık muafiyet süresi ise 20 yıla çıkarılarak genişletildi.

BU DÜZENLEMELER UYGULAMADA NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu yasal değişiklikler, özellikle yurt dışında yatırımı bulunan Türk vatandaşları ve yabancı yatırımcılar için Türkiye'yi vergi açısından cazip bir merkez haline getirmeyi hedefliyor. Varlık barışı kapsamında geçmişe dönük vergi incelemesi yapılmayacağının yasal güvence altına alınması sermaye girişini hızlandırma potansiyeli taşıyor. Aynı zamanda kamu borçlarındaki 72 aylık yapılandırma imkanı, iç piyasada nakit akışı sorunu yaşayan işletmelere uzun vadeli bir mali nefes alanı sağlıyor.