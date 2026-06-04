İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir lisede görev yapan müdür yardımcısı Ö.A. (49), sınıfta kalmasından sorumlu tuttuğu 11. sınıf öğrencisi H.D. tarafından mesajla tehdit edildi. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, suça sürüklenen çocuk kapsamında değerlendirdiği öğrenci için okul değişikliği ve eğitim tedbirleri uygulanmasına hükmetti.

Olay, Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, haziran ve eylül aylarındaki sorumluluk sınavlarında edebiyat dersinden geçemeyen H.D., 24 Mart tarihinde müdür yardımcısı Ö.A.'ya WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdi. Mesajda, daha önce Çekmeköy Mesleki Lisesi'nde öğrencisi tarafından öldürülen öğretmene atıfta bulunularak, 'Sonun Fatma Hoca gibi olmaz inşallah, yakında görüşeceğiz' ifadeleri kullanıldı.

Can güvenliğinden endişe eden Ö.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İfadesinde, notları sadece sisteme girmekle görevli olduğunu ve öğretmenlerin verdiği notları değiştirme yetkisinin bulunmadığını belirten Ö.A., uzaklaştırma kararı talep etti.

MAHKEMEDEN REHABİLİTASYON VE OKUL DEĞİŞİKLİĞİ KARARI

Talebi inceleyen İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, öğrenci H.D. hakkında 3 ay süreyle öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimlerini içeren rehabilitasyon programlarına katılma kararı verdi. Mahkeme ayrıca, öğrencinin aynı çevreyle etkileşimde kalmasının suça sürüklenme riskini artıracağını belirterek okulunun değiştirilmesine hükmetti. Kararda, şiddet riskinin tedirgin edici boyutta olduğu ve tedbir alınmasının zorunlu hale geldiği vurgulandı.

ÇOCUK YARGILAMALARINDA TEMEL HEDEF NEDİR?

Türk hukuk sisteminde 'suça sürüklenen çocuk' kavramı, suçu işleyen küçüğü bir suçlu olarak değil, korunmaya muhtaç bir birey olarak değerlendirir. Mahkemenin aktardığı gerekçeli karara göre, bu tür vakalarda asıl amaç çocuğu doğrudan cezalandırmak yerine onu suça iten unsurlardan uzaklaştırmaktır. Hâkimin takdir yetkisine vurgu yapılan kararda, mevcut kanunların kamu barışını sağlamak amacıyla yeniden yorumlanmasının toplumsal çözüme katkı sunacağı ifade edildi.

Öte yandan, tehdit mesajında adı geçen ve öğrencisi Furkan Samet Bakalım (17) tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik davasında sanığın 126 yıl hapis talebiyle yargılanmasına devam ediliyor. Yargının verdiği bu tedbir kararı, eğitim kurumlarındaki benzer olaylara karşı önleyici hukukun nasıl işletilebileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.