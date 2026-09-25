Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası statüsüne yönelik yaptığı itirazı karara bağladı. TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulübün itirazı hukuka aykırılık, usul ve esas yönünden incelenerek oy birliğiyle reddedildi.

İTİRAZIN TEMELİNDE HANGİ KURAL YATIYOR?

Federasyonun daha önce aldığı karar doğrultusunda, Süper Lig ekiplerinin lig maçları için A takım listesine yazamadıkları yabancı uyruklu veya A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunan futbolcularını Türkiye Kupası maçlarında sahaya sürebilmesine olanak tanınmıştı. Galatasaray yönetimi, 26 Ağustos tarihinde yaptığı resmi açıklamayla bu kural değişikliğine tepki göstermiş ve konuyu resmi itirazla Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Kurulun incelemesi sonucunda TFF Yönetim Kurulu kararında talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı tespit edildi.

FENERBAHÇE'NİN CEZASI ONANDI

Kurul toplantısında alınan kararlar yalnızca kupa statüsüyle sınırlı kalmadı. Tahkim Kurulu dosyaları kapsamında sarı-lacivertli kulübün durumu da görüşüldü. Taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye verilen 280 bin liralık para cezasının onanmasına hükmedildi.