Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Kral Havuzu, yaz aylarında serinlemek isteyen doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Gebiz bölgesinde deniz seviyesinden yaklaşık 400 metre yükseklikte bulunan bu doğal oluşum, turkuaz renkli suyuyla ziyaretçilerine görsel bir manzara sunuyor. Ulaşımın zorlu olması, bölgenin bakir kalmasını ve sakin bir alternatif rota olarak öne çıkmasını sağlıyor.

Uçandere Çayı'nın kireç taşı kayalarını aşındırmasıyla meydana gelen havuz, Uçansu Şelaleleri ile aynı güzergahı paylaşıyor. Bölge kaynaklarının aktardığına göre, Yukarı Uçansu Şelalesi 70 metre, Aşağı Uçansu ise 51 metre yükseklikten dökülerek vadiye karakteristik bir yapı kazandırıyor. Havuzun derinliği ise mevsimsel yağışlara bağlı olarak 1,5 ile 4 metre arasında değişiklik gösteriyor.

AZİZ PAULUS YOLU ÜZERİNDE

Tarihi ve doğal güzelliklerin kesiştiği bu nokta, ünlü doğa yürüyüş rotası Aziz Paulus Yolu üzerinde bulunuyor. Yürüyüş güzergahının yakınlarında Kozan Mahallesi sınırları içinde kalan Pednelissos Antik Kenti de yer alıyor. Antalya kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta olan bölge, hem kültür hem de doğa turizmini bir arada deneyimleme imkanı tanıyor.

ULAŞIM İÇİN ZORLU PATİKA

Araçla belirli bir noktaya kadar gidilebilen güzergahta, son 2 kilometrelik mesafenin yürünerek aşılması gerekiyor. Orman içindeki patika yolda zaman zaman Uçandere Çayı'nın farklı kısımlarından geçiliyor. Gebiz'den Kozan yönüne veya Akçapınar üzerinden sağlanan ulaşım yollarının mevsim şartlarına göre değişebilmesi nedeniyle, yola çıkmadan önce güncel durumun kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

KRAL HAVUZU ZİYARETİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bölgenin tamamen doğal yapıda olması ve çevrede hiçbir ticari işletmenin bulunmaması, ziyaretçilerin tam donanımlı gelmesini zorunlu kılıyor. Şelale çevresindeki kayalıkların sürekli ıslak ve kaygan olması sebebiyle profesyonel doğa yürüyüşü ayakkabısı kullanılması büyük önem taşıyor. Ayrıca patika boyunca cep telefonu sinyalinin kesildiği noktalar bulunduğundan, doğaseverlerin çevrimdışı haritalarını indirmeleri ve yanlarında yeterli miktarda su, gıda ve yedek kıyafet bulundurmaları gerekiyor.

Doğal dokunun korunması adına ziyaretçilerin alanda çöp bırakmaması ve çevreye duyarlı hareket etmesi bekleniyor. Suyu oldukça soğuk olan havuzda hipotermi riskine karşı uzun süre kalınmaması da kişisel sağlık açısından önem taşıyor.