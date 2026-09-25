Reuters'ın aktardığına göre, Hindistan Sağlık Bakanlığı eyalet yönetimlerine gönderdiği 19 Eylül tarihli resmi yazıyla nikotin kesesi satışlarına yönelik denetimlerin artırılmasını istedi. Alınan kararla birlikte, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan bu ürünlerin toplatılması ve satıcılar hakkında kovuşturma başlatılması hedefleniyor.

Tütün kullanımına bağlı nedenlerle yılda 1,35 milyon kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da, elektronik sigaralar halihazırda yasaklı ürünler listesinde yer alıyor. Nikotin bandı ve sakızı gibi ikame ürünlere izin verilirken, dudak altına yerleştirilen tütünsüz nikotin keseleri yasal onay taşımıyor. Haziran ayında yayımlanan bir araştırmaya göre, özellikle Philip Morris üretimi Zyn ve Swedish Smokeless Solutions şirketine ait White Fox gibi markalar 18 ila 40 yaş grubundaki bireyler arasında yaygın olarak tüketiliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN RİSK UYARISI

Bakanlığın eyaletlere gönderdiği talimatta, ağız yoluyla kullanılan nikotin keselerinin internet ve fiziksel satış noktalarında erişilebilirliğinin arttığına dikkat çekildi. Özellikle çocukların nikotine maruz kalmasının büyük bir kaygı uyandırdığı vurgulanarak, kamu sağlığının korunması amacıyla yasal idari yaptırımların derhal devreye sokulması istendi.

NİKOTİN KESELERİ NEDEN TARTIŞILIYOR?

Dünya Sağlık Örgütü, gençleri nikotin bağımlılığından korumak için hükümetleri ilave önlemler almaya çağırırken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi kurumlar sigaradan tamamen bu alternatiflere geçen kullanıcıların sağlık risklerini azaltabileceğini öne sürüyor. Ancak Hindistan Federal İlaç Teknik Danışma Kurulu, 16 Eylül tarihli toplantı tutanaklarında bu ürünlerin bağımsız sağlık riskleri yarattığını ve sigarayı bırakmada etkili bir araç olduğunun kanıtlanmadığını belirterek yeni onayların durdurulmasını tavsiye etti.

Öte yandan, nisan ayında yürütülen bir soruşturmada milyarder Gautam Adani'nin şirketler grubuna ait Mumbai Uluslararası Havalimanı'ndaki gümrüksüz mağazalarda bu ürünlerin satıldığı tespit edilmişti. Adani Grubu'nun gümrüksüz satış alanlarının iç hukuk kurallarından muaf olduğu yönündeki itirazı ise mahkeme tarafından reddedildi.