Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde meydana gelen trafik kazası can kaybına yol açtı. Kharan’dan Larkana’ya gitmekte olan bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Kaza, Belucistan eyaletine bağlı Jhal Magsi bölgesinden geçen M-8 otoyolunda meydana geldi. Yerel emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, otobüs Sawandi ve Barija bölgeleri arasında ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

AŞIRI HIZ İDDİASI

İlk belirlemelere göre kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki dere yatağına yuvarlanırken, araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Kazada aralarında bir kadın ve bir bebeğin de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 26 kişi de yaralandı.

7 YARALININ DURUMU KRİTİK

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralılardan başından ağır darbe alan 7 kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Ağır yaralıların ileri tedavi için Larkana kentindeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet güçleri, ilk incelemelerde kazanın aşırı hız kaynaklı olduğunu doğrularken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan’da özellikle uzun yol taşımacılığında yaşanan hız ihlalleri ve yol güvenliği sorunları nedeniyle benzer trafik kazalarının sık sık gündeme geldiği belirtiliyor.