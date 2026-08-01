Turizm sektöründe 31 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanan sigorta prim desteği, konaklama tesisleri arasında kapsam tartışmalarını beraberinde getirdi. Antalya Turizm Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, istihdam yükünü hafifleten bu adımı olumlu bulduklarını ancak basit konaklama belgeli işletmelerin durumunun belirsizliğini koruduğunu aktardı.

Akdeniz Manşet'in haberine göre, mevcut düzenlemedeki 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisi iş yerleri' ifadesi, butik otel ve pansiyon gibi küçük ölçekli işletmelerde endişe yarattı. ANTOB yönetimi, sektördeki tesislerin büyük bir kısmının basit konaklama belgesiyle hizmet verdiğine dikkat çekerek, bu ayrımın eşit rekabet ilkelerine zarar vereceğini savundu.

TESİSLERİN YÜZDE 64'Ü RİSK ALTINDA

Türkiye genelinde turizm işletme belgeli toplam 21 bin 420 konaklama tesisi ve 1 milyon 227 bin 548 yatak kapasitesi bulunuyor. ANTOB verilerine göre, bu işletmelerin yalnızca yüzde 36'sı standart turizm işletmesi belgesine sahipken, yüzde 64'lük büyük çoğunluğu basit konaklama turizm işletmesi belgesi ile faaliyet gösteriyor. Sektörün üçte ikisini oluşturan bu tesislerin teşvik dışı kalma ihtimali, binlerce kişilik istihdam gücünü doğrudan tehdit ediyor.

ALANYA VE ANTALYA TURİZMİ NASIL ETKİLENECEK?

Antalya bölgesindeki turizm çeşitliliğinin temel taşı olan pansiyon, apart ve butik oteller, turizm gelirinin tabana yayılmasında kritik bir rol oynuyor. Alanya, Konyaaltı, Kemer ve Kaleiçi gibi bölgelerde yoğunlaşan aile işletmeleri, yerel kültürü misafirlerle buluştururken aynı zamanda ciddi bir vergi ve sigorta yükümlülüğü taşıyor. Bu işletmelerin istihdam teşviklerinden mahrum bırakılmasının, Alanya ve Antalya'daki yerel turizm ekonomisine olumsuz yansımaları muhtemel bir etki olarak yakından takip ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yayımlayacağı uygulama genelgeleri, konunun nihai sonucunu belirleyecek. Süreç hakkında sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin sessiz kalmasını da eleştiren dernek yönetimi, sektörün bütününü kapsayan adil bir düzenleme beklentisini vurguladı.