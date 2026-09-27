YKS ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite adaylarının gözü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. İlk yerleştirmelerin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için tercih yapan adaylar, sonuçların erişime açılacağı tarihi bekliyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 YKS ek tercih sonuçları 27 Eylül Pazar sabahı itibarıyla henüz açıklanmadı.

Ek tercih süreci 17 Eylül’de başlamış, adaylara tercihlerini tamamlamaları için 21 Eylül’e kadar süre verilmişti. Tercih döneminin sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından ek yerleştirme işlemleri yürütülüyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 27 Eylül itibarıyla 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi duyurmadı.

Geçen yıl ek tercih işlemleri 30 Eylül’de tamamlanmış ve sonuçlar 6 Ekim’de açıklanmıştı. Bu nedenle gözler tercihlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM’den gelecek resmi sonuç duyurusuna çevrildi.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sonuçların açıklanmasıyla adaylar, ÖSYM’nin çevrim içi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek.

Adaylar sonuç ekranından yerleştirildikleri üniversiteyi, fakülte veya yüksekokulu, bölüm ve program bilgilerini görebilecek.

BASILI SONUÇ BELGESİ BEKLENMİYOR

Ek yerleştirme sonuçlarının adaylara ayrıca basılı belge olarak gönderilmesi beklenmiyor. Sonuçların ÖSYM’nin çevrim içi sistemi üzerinden duyurulması öngörülüyor.

Üniversite adaylarının sonuç tarihiyle ilgili ÖSYM’den yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.