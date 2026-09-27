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Böylece e-YDS 2026/10 İngilizce oturumuna katılan adayların merakla beklediği sonuçlar erişime açılmış oldu.

Adaylar, 26 Eylül 2026 saat 18.15’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 26 Eylül 2026 tarihinde uygulanan sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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