ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.
DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 26 Eylül 2026 tarihinde uygulanan sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, “26 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
SONUÇLARA NASIL BAKILIR?
Adaylar, 26 Eylül 2026 saat 18.15’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecek.
Böylece e-YDS 2026/10 İngilizce oturumuna katılan adayların merakla beklediği sonuçlar erişime açılmış oldu.