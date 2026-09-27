ALANYA’da hafta sonunun son gününde yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ilçede 27 Eylül Pazar günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle hafta sonunu açık havada geçirmek isteyen vatandaşların hava koşullarını dikkate alarak plan yapması önem taşıyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre Alanya’da gün boyunca gökyüzünün yağışlı olması bekleniyor. İlçede hava sıcaklığının günün en düşük saatlerinde 23 derece, en yüksek saatlerinde ise 28 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle açık alanda vakit geçireceklerin ve trafikte olacakların dikkatli olması gerekiyor.

NEM YÜZDE 88’E ÇIKACAK

Yağışla birlikte Alanya’da nem oranının da yüksek seyretmesi bekleniyor. Gün içerisinde en düşük nem oranının yüzde 62, en yüksek nem oranının ise yüzde 88 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

27 EYLÜL ALANYA HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre 27 Eylül Pazar günü Alanya’da beklenen hava durumu şöyle:

Hava: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı En düşük sıcaklık: 23°C

23°C En yüksek sıcaklık: 28°C

28°C En düşük nem: %62

%62 En yüksek nem: %88

Yağışlı havanın etkili olması beklenen Alanya’da vatandaşların gün içerisinde güncel meteorolojik tahminleri ve olası uyarıları takip etmesi önem taşıyor.