EMEKLİ maaşı alan milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği banka promosyonlarında Eylül 2026 dönemi kampanyaları belli oldu. Bankalar, maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere farklı tutarlarda promosyon ve ek ödeme seçenekleri sunuyor.

Kampanyalarda maaş tutarı temel alınırken bazı bankalar kredi kartı harcaması, otomatik fatura talimatı, sigorta ürünü veya kredili mevduat hesabı gibi ek şartlarla toplam ödemeyi daha yüksek seviyelere çıkarıyor.

ZİRAAT BANKASI’NDA 12 BİN TL’YE KADAR

Ziraat Bankası’nda emekli maaşına göre promosyon tutarları değişiyor.

10 bin TL’nin altındaki maaşlar için 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlar için 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlar için 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlar için ise 12 bin TL promosyon ödeniyor.

Emeklilerin maaşlarını üç yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan alma taahhüdü vermesi gerekiyor.

AKBANK’TA 15 BİN TL’YE KADAR NAKİT

Akbank’ın 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine maaş tutarına göre 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriliyor.

Ek kampanya şartlarının sağlanması halinde toplam ödeme miktarı daha da yükselebiliyor.

GARANTİ BBVA’DA TOPLAM FIRSAT 25 BİN TL

Garanti BBVA’nın Eylül kampanyasında maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuluyor.

Kart harcaması, Avans Hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi ek koşulların yerine getirilmesi durumunda toplam ödeme 25 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

ING’DE 32 BİN TL’YE KADAR

ING, maaşını bankaya taşıyan emeklilere maaş tutarına göre 15 bin TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

Ek fırsatların da devreye girmesiyle toplam ödeme 32 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

TÜRKİYE FİNANS’TA TOPLAM ÖDEME 32 BİN TL’YE ULAŞABİLİYOR

Türkiye Finans’ın kampanyasında da promosyon tutarları maaş seviyesine göre değişiyor. Ek kampanya şartlarının yerine getirilmesi halinde toplam ödeme fırsatının 32 bin TL’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

ŞEKERBANK’TA 35 BİN TL’YE KADAR FIRSAT

Şekerbank’ın kampanyasında toplam ödeme fırsatı 23 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor.

20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler için toplam ödeme 35 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak bu tutarın tamamı doğrudan nakit promosyon değil; kredi kartı kullanımı, sigorta, kredili mevduat hesabı ve otomatik fatura talimatı gibi ek koşullar da toplam tutara dahil edilebiliyor.

3 YIL TAAHHÜT ŞARTI BULUNUYOR

Emekli promosyonlarında genel uygulama, maaşın üç yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi şeklinde uygulanıyor.

Taahhüt süresi sona ermeden başka bankaya geçilmesi halinde, alınan promosyonun kalan süreye denk gelen bölümünün iadesi söz konusu olabiliyor.

Emeklilerin banka değişikliği yapmadan önce koşulsuz nakit promosyon ile ek şartlara bağlı toplam ödeme tutarını ayrı ayrı incelemesi gerekiyor.