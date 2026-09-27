İSTANBUL’da kahvaltıların ve gün içindeki atıştırmalıkların vazgeçilmezleri arasında yer alan simide zam geldi. Kent genelinde daha önce 25 TL’den satılan simidin fiyatı 30 TL’ye yükseltildi.

Hafta sonu itibarıyla uygulanmaya başlayan yeni tarifeyle birlikte simidin fiyatı tek seferde 5 TL artmış oldu. Böylece İstanbul’da simit fiyatındaki artış oranı yüzde 20’ye ulaştı.

SİMİT ARTIK 30 TL

Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte fırın ve simit tezgahlarına giden İstanbullular zamlı fiyatlarla karşılaştı. Daha önce bir simit için 25 TL ödeyen vatandaşların artık aynı ürün için 30 TL ödemesi gerekiyor.

Özellikle işe ve okula giderken pratik bir kahvaltı seçeneği olarak tercih edilen simitteki fiyat artışının günlük harcamalara da yansıması bekleniyor.

10 SİMİTTE FARK 50 TL’YE ÇIKTI

Yapılan 5 TL’lik artış, toplu alımlarda daha belirgin hale geliyor. Eski tarifede 10 simit için 250 TL ödenirken, yeni fiyatla aynı miktardaki simidin bedeli 300 TL’ye yükseldi.

Böylece 10 simitlik alışverişte ortaya çıkan fiyat farkı 50 TL oldu.

MALİYET ARTIŞLARI FİYATA YANSIDI

Fırıncılar ve simit satışı yapan işletmeciler, zam kararında üretim ve işletme maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğunu belirtti.

Başta un, susam ve maya olmak üzere simit üretiminde kullanılan temel ürünlerin maliyetlerindeki artışın yanı sıra işletme giderlerinin de yükseldiği ifade edildi. Artan maliyetlerin ardından yeni fiyat tarifesi tüketiciye yansıdı.

YÜZDE 20 ZAM YAPILDI

Son düzenlemeyle İstanbul’da simit fiyatı 25 TL’den 30 TL’ye çıkarken, artış oranı yüzde 20 olarak gerçekleşti. Yeni tarifenin hafta sonu itibarıyla uygulanmaya başlamasıyla kent genelindeki simit satış noktalarında 30 TL’lik fiyat geçerli hale geldi.

Simit fiyatındaki artış, özellikle ürünü düzenli olarak tüketen vatandaşların günlük gıda harcamalarını doğrudan etkileyecek.