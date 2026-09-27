SAMSUN’un Atakum ilçesinde iki genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. T.K. (20), husumetlisi olduğu belirtilen A.İ.’yi (21) sol bacağından bıçaklayarak yaraladı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız meselesi nedeniyle daha önceden husumet bulunan T.K. ile A.İ. karşılaşınca tartışmaya başladı.

İki genç arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada T.K., yanında bulunan bıçakla A.İ.’yi sol bacağından yaraladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.İ., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayın ardından bölgeden kaçan T.K.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.