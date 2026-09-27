Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) küçük bir yolcu uçağının yerleşim alanına düşmesi faciayla sonuçlandı. Kazada uçakta bulunan 16 yetişkin ile bir bebek olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybetti.

ACİL İNİŞ YAPMAYA ÇALIŞTI

KDC’nin güneybatısındaki Kikwit kentinden başkent Kinşasa’ya gitmek üzere havalanan küçük yolcu uçağında, uçuş sırasında teknik arıza meydana geldi.

Uçak, Kwango eyaletine bağlı Kenge bölgesinde acil iniş yapmaya çalıştı. Ancak bölgede iniş pisti bulunmaması nedeniyle uçak, yerleşim alanında bulunan bir arsaya düştü.

UÇAK ÇARPMANIN ARDINDAN ALEV ALDI

Yere çarpan uçak kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler enkazda inceleme yaptı.

Kwango Eyalet Vali Yardımcısı Remy Saki Bokinda, yapılan çalışmalarda 16 yetişkin ile bir bebeğin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İKİ KORGENERAL DE HAYATINI KAYBETTİ

KDC ordusundan yapılan açıklamada, kazada resmi görev kapsamında seyahat eden iki üst düzey askeri yetkilinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin Yüksek Askeri Mahkeme Başkanı Korgeneral Joseph Mutombo ile Askeri Silahlı Kuvvetler Başsavcısı Korgeneral Lucien-Rene Likulia olduğu belirtildi.

Ordu Sözcüsü Tümgeneral Efomi Ekenge de heyette bulunan diğer kişiler ile uçak mürettebatının kazada hayatını kaybettiğini doğruladı.

KAZANIN KESİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sivil Havacılık Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Tryphon Kin-Kiey Mulumba, uçağın düşmesinin kesin nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

KDC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’nin kazanın meydana geliş koşulları ve nedenlerinin ortaya çıkarılması için yetkili makamlara kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatı verdiği belirtildi.

Tshisekedi ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.