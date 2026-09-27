ENDONEZYA’da 13 Eylül’de alabora olan feribotta bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Bölgede sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e yükseldi.

Endonezya basını, Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili’nin feribot faciasına ilişkin son açıklamasını yayımladı.

11 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Syafili, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve son olarak 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi. Böylece kazada yaşamını yitirdiği belirlenenlerin sayısı 64 oldu.

108 KİŞİ KURTARILDI

Yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre feribotta bulunan 108 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanların ardından ekiplerin kayıp kişilere ulaşabilmek için bölgedeki çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

71 KİŞİ HALEN KAYIP

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Syafili, 71 kişinin ise halen kayıp olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının kayıp kişilerin bulunması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

13 Eylül’de meydana gelen facianın ardından açıklanan son verilere göre, 108 kişi kurtarılırken 64 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 71 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti.