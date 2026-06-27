Hürriyet gazetesinin aktardığı habere göre, iç hastalıkları ve psikoloji uzmanları, aniden bastıran yeme ataklarının ardındaki temel nedenleri mercek altına aldı. Tokluk hissine rağmen ortaya çıkan açlık krizlerinin her zaman duygusal yeme bozukluğu olmadığı, kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) gibi biyolojik faktörlerden de kaynaklanabileceği vurgulandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, stresle ilişkilendirilen her yeme isteğinin duygusal yeme olmadığını belirterek, kan şekerinin normalin altına düşmesinin bu atakların temel nedenlerinden biri olduğunu açıkladı. Terekeci'ye göre, bu durum bir irade eksikliği değil, vücudun doğal savunma mekanizması olarak çalışıyor. Sık yaşanan açlık ataklarına titreme ve terleme eşlik ediyorsa, insülin direnci veya metabolik sorunlar açısından hekim kontrolü gerekiyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli ise kan şekeri düşüklüğünün halsizlik, el ayak titremesi ve göz kararması gibi fiziksel belirtilerle kendini gösterdiğini, duygusal yemede ise bu sinyallerin bulunmadığını ifade etti. Çokiçli, duygusal yemenin özellikle gece saatlerinde veya yoğun stres altında ortaya çıktığını aktardı.

FİZİKSEL AÇLIK PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ TAKLİT EDEBİLİR

Uzman Psikolog İlayda Kutevu da fiziksel açlığın sinirlilik, huzursuzluk ve kaygı gibi duygusal belirtilerle karıştırılabileceğine dikkat çekti. Kutevu, bireylerin yeme atağı öncesinde kendilerine 'Gerçekten duygusal olarak mı zorlanıyorum, yoksa uzun süredir bir şey yemediğim için mi açım?' sorusunu yöneltmelerinin süreci yönetmekte kritik olduğunu vurguladı.

ANİ AÇLIK KRİZLERİYLE NASIL BAŞA ÇIKILIR

Uzmanların ortak değerlendirmesine göre, vücudun verdiği fiziksel sinyalleri doğru okumak büyük önem taşıyor. Kan şekerini dengede tutmak için uzun süreli açlıklardan kaçınılması ve öğünlerde protein, sağlıklı yağ ile lif içeren besinlerin tüketilmesi öneriliyor. Beyaz ekmek veya şekerli içecekler gibi kan şekerini hızla dalgalandıran gıdalar yerine tam tahıllar ve baklagiller tercih edilmeli. Ayrıca, yemeklerden yaklaşık bir saat sonra yapılacak hafif tempolu yürüyüşlerin kan şekeri dengesine olumlu katkı sağladığı belirtiliyor. Tokluk hissine rağmen yeme eğilimi sürüyorsa, bireyin anlık psikolojik durumunu sorgulaması tavsiye ediliyor.