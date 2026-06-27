Zorlu Grubu, bünyesinde faaliyet gösteren Vestel Grubu ve Tekstil Grubu şirketlerinin mevcut kredi ödemelerini düzenlemek amacıyla finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirket açıklamasına göre, bu adımla kredi vadelerinin uzatılması ve operasyonel esnekliğin artırılması hedefleniyor.

Bankacılık mevzuatı çerçevesinde kredi kuruluşlarıyla mutabık kalınarak yürütülen süreç, işletme sermayesinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Geri ödeme planlarının şirketlerin faaliyetlerden elde ettiği nakit akışına uygun hale getirilmesiyle finansal maliyetlerin dengelenmesi planlanıyor.

KÜRESEL DALGALANMALAR VE AVRUPA ETKİSİ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, başvuruya ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ölçekteki ekonomik ve jeopolitik belirsizliklere dikkat çekti. Zorlu, savaşların yarattığı emtia fiyat dalgalanmaları, tedarik zinciri sorunları ve ana ihracat pazarı olan Avrupa'daki durgunluğun bu kararda etkili olduğunu aktardı. Ayrıca, Çinli şirketlerin Avrupa pazarındaki agresif büyümesinin yarattığı rekabet ortamına vurgu yapıldı.

YAPILANDIRMA SÜRECİNİN SEKTÖREL YANSIMALARI

Yeniden yapılandırma adımı grubun sanayi ve tekstil kollarında nakit akışını rahatlatmayı hedeflerken, diğer faaliyet alanlarında mevcut durum korunuyor. Ahmet Zorlu'nun bildirdiğine göre, enerji sektöründe tamamen yenilenebilir kaynaklara dayalı portföy ile güçlü bir performans sergileniyor. Gayrimenkul alanında ise istikrarlı gelir üretiminin kesintisiz devam ettiği ifade edildi.

Vestel'in 28 yıldır kendi sektöründe ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatan yönetim, verimlilik ve teknoloji yatırımlarıyla küresel rekabet güçlerini koruyacaklarını vurguladı. Grup, Türkiye'nin mühendislik ve lojistik avantajları sayesinde mevcut konjonktürel dalgalanmalardan daha sağlam bir finansal yapıyla çıkmayı planlıyor.