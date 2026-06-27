Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde şiddetli rüzgar ve yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki toplam 9 kent için sarı kodlu uyarı verildi.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Kurumun aktardığı verilere göre, Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon'da şiddetli sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de ise fırtına riskine karşı tedbirli olunması istendi. Ülkenin kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinde çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken; İç Ege'nin güneyi, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Tokat çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE SICAKLIK ARTIŞI

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinde kalacağı, diğer bölgelerde ise normallerin 2 ila 5 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

SARI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Meteorolojik risk haritasında yer alan sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlike barındırdığını ifade ediyor. Şiddetli yağış beklenen Karadeniz illerinde ani sel ve su baskınlarına, fırtına uyarısı yapılan Ege ve Marmara illerinde ise çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların günlük planlamalarını bu risklere göre yapması büyük önem taşıyor.