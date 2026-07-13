Kent genelinde sürdürülen denetimler kapsamında ekipler, özellikle yoğun yolcu trafiğinin yaşandığı güzergâhlarda kontrollerini sıklaştırdı. Amaç, yüksek sıcaklıkların etkili olduğu yaz günlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamadan toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak.

700 aracın geçtiği noktada denetim

Denetimlerin son adresi, Antalya'nın en yoğun toplu ulaşım güzergâhlarından biri olan 100. Yıl Bulvarı oldu. Gün içerisinde yaklaşık 700 toplu taşıma aracının kullandığı durakta görev yapan ekipler, otobüsleri tek tek durdurarak araçlara bindi ve klima sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etti.

Araç içi sıcaklık, klimaların aktif kullanımı ve yolcuların konforunu etkileyen diğer unsurlar da denetim kapsamında değerlendirildi.

Yolcu konforu ön planda tutuluyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sadece klima sistemlerini değil, araçların genel yolcu konforuna uygunluğunu da kontrol ediyor. Denetimlerde eksiklik tespit edilen araçlarla ilgili gerekli işlemler uygulanırken, sürücülere de klima kullanımının önemi konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Özellikle sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı yaz aylarında toplu taşıma araçlarında klimaların çalışır durumda olması, vatandaşların güvenli ve sağlıklı ulaşımı açısından büyük önem taşıyor.

Denetimler yaz boyunca sürecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri de dikkate alarak klima denetimlerinin yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.

Belediye, hem yolcu memnuniyetini artırmak hem de toplu ulaşım hizmetlerinde kalite standardını korumak amacıyla kent genelindeki kontrollerini sürdürecek. Ayrıca vatandaşların klima çalışmayan araçlarla ilgili belediyenin iletişim kanalları üzerinden bildirimde bulunabilecekleri hatırlatıldı.