Rektör Türkdoğan mesajında, “15 Temmuz 2016 gecesi, devletimizin bekasını ve milletimizin iradesini hedef alan hain darbe girişimi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesiyle bertaraf edilmiştir. O gece milletimiz, tanklara, uçaklara ve silahlara karşı göğsünü siper ederek egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Milletimiz; Çanakkale’de, Kût’ül-Amâre’de ve Millî Mücadele’de ortaya koyduğu bağımsızlık ruhunu 15 Temmuz gecesi de aynı kararlılıkla göstermiştir. Siyasi görüşü, düşüncesi ve yaşam tarzı ne olursa olsun milyonlarca vatandaşımız ortak bir vicdanda buluşarak vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha dönüştüren bu büyük mücadele, tarihimizin en anlamlı kahramanlık destanlarından biri olarak hafızalardaki yerini almıştır. 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin engellendiği tarih değildir. Aynı zamanda Türkiye’nin artık darbelerle, vesayet odaklarıyla ve millet iradesini yok sayan müdahalelerle yönlendirilemeyeceğinin bütün dünyaya ilan edildiği tarihî bir dönüm noktasıdır. Milletimizin o gece ortaya koyduğu kararlılık, güçlü ve bağımsız Türkiye yürüyüşünün en sağlam temellerinden biri olmuştur. Aradan geçen on yılda Türkiye; demokrasisini güçlendiren, millî iradesine sahip çıkan, kendi kararlarını kendisi veren ve geleceğini dış müdahalelerden bağımsız şekilde inşa eden bir ülke olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada yaşanan gelişmelere yön veren, uluslararası güvenlik ve diplomaside sözü dikkate alınan güçlü bir devlet konumundadır. Dünyanın en önemli güvenlik platformlarından biri olan NATO Zirvesi’nin Ankara’da gerçekleştirilmesi de Türkiye’nin küresel güvenlik sistemindeki stratejik ağırlığının, diplomatik gücünün ve uluslararası itibarının önemli bir göstergesidir. Türkiye’nin dünyanın önde gelen devletlerini başkentimiz Ankara’da bir araya getirmesi; istikrarını koruyan, demokrasisini güçlendiren ve geleceğe güvenle yürüyen bir ülke olduğunun en açık ifadelerinden biridir. Türkiye aynı zamanda son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği millî ve yerli atılımlarla dünyanın önde gelen ülkeleriyle rekabet eden bir konuma yükselmiştir. İnsansız hava araçlarından millî savaş gemilerine, hava savunma sistemlerinden füze teknolojilerine, haberleşme sistemlerinden yüksek teknolojiye dayalı savunma çözümlerine kadar pek çok alanda elde edilen başarılar, ülkemizin bağımsızlığını ve caydırıcılığını daha da güçlendirmiştir. Bir zamanlar savunma ihtiyaçlarının büyük bölümünü dışarıdan temin eden Türkiye, bugün kendi teknolojisini geliştiren, üreten ve dost ve müttefik ülkelere ihraç eden güçlü bir savunma sanayii ekosistemine sahiptir. Bu başarılar; millî iradenin, siyasi istikrarın, bilimsel üretimin, nitelikli insan kaynağının ve milletimizin kendine olan inancının önemli bir sonucudur. Üniversitelerimize düşen görev ise 15 Temmuz’un taşıdığı anlamı gelecek nesillere doğru biçimde aktarmak; millî ve manevi değerlerine bağlı, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü benimseyen, bilim üreten, sorgulayan ve ülkesine karşı sorumluluk hisseden gençler yetiştirmektir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; savunma sanayiinden yapay zekâya, sağlıktan mühendisliğe, denizcilikten sürdürülebilirliğe kadar her alanda bilimsel üretimimizi artırmaya, ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sunmaya ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıl dönümünde vatanı, bayrağı, devleti ve millî iradesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Rabb’im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü tehditten muhafaza eylesin; birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’müz kutlu olsun” dedi.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN