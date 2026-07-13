MHP Antalya teşkilatlarında 27 Haziran’da Kepez ve Döşemealtı ilçe kongreleriyle start alan seçim maratonu, 12 Temmuz itibarıyla Korkuteli ve Elmalı’da yapılan kongrelerle nihayete erdi. Antalya genelindeki 19 ilçede gerçekleştirilen kongreler, partinin teşkilat yapısındaki yenilenme ve güçlenme sürecini taçlandırdı.

BAŞKAN: "DAVA DİSİPLİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KONDU"

Kongre sürecini değerlendiren MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, sürecin başından sonuna kadar sergilenen yüksek sağduyuya dikkat çekti. Başkan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Antalya’mızda gerçekleştirdiğimiz 19 İlçe Olağan Kongremizi, teşkilatımıza yakışan bir anlayışla tamamladık. Sürecin başından sonuna kadar sergilenen sağduyu, kardeşlik hukuku ve dava disiplini, Milliyetçi Hareket Partisi’nin teşkilat kültürünü bir kez daha ortaya koydu."

Sürecin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Sadullah Güneş ve İl Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanlığına çalışmalarından dolayı şükranlarını sundu.

Başkan, bayrak değişimi yaşayan isimlere ilişkin ise şunları kaydetti: "Bu kutlu bayrak yarışında görevi devreden ilçe başkanlarımıza emekleri ve hizmetleri için şükranlarımı sunuyor, görevi devralan ve güven tazeleyerek yoluna devam eden ilçe başkanlarımız ile yönetim kurullarına muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi