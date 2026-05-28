Süper Loto heyecanı, haftanın üç günü düzenlenen çekilişlerle devam ediyor. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 28 Mayıs 2026 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları açıklandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazandıran numaralar erişime açıldı. Özellikle rekor seviyeye ulaşan büyük ikramiye nedeniyle çekiliş, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

28 Mayıs 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde çıkan rakamlar şu şekilde açıklandı:

12 – 21 – 23 – 45 – 49 – 55

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi kuponlarına ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmeye başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE 897 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

6 bilen çıkmaması halinde devreden büyük ikramiye miktarının 897 milyon TL seviyesinin üzerine çıktığı belirtildi.

Son dönemde art arda devreden Süper Loto büyük ikramiyesi, şans oyunu tarihindeki en dikkat çekici rakamlardan biri haline geldi.

Rekor seviyeye ulaşan ikramiye nedeniyle önümüzdeki çekilişlere olan ilginin daha da artması bekleniyor.

SONUÇLAR MİLLİ PİYANGO SİSTEMİNDE

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bilet sorgulama işlemlerini resmi sistem üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

Kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarını ve ikramiye durumlarını Milli Piyango Online platformu üzerinden sorgulayabiliyor.

İkramiye dağılımı ve kazanan kişi sayısına ilişkin detayların resmi sorgulamalar sonrası netleşeceği öğrenildi.

BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ 31 MAYIS’TA

Milli Piyango İdaresi’nin paylaştığı bilgilere göre Süper Loto’nun bir sonraki çekilişi 31 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Devreden büyük ikramiyenin yeni çekilişte daha da yükselme ihtimali, şans oyunu oyuncularının ilgisini artırmaya devam ediyor.