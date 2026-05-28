Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazası benzeri olayda, çim biçme makinesi kullanan genç ağır yaralandı. Sağ ayağını makineye kaptıran Furkan K. (24)’nin 3 parmağı koptu.

Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Mezit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Furkan K., evinin bahçesinde çim biçtiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağını çalışır durumdaki çim biçme makinesine kaptırdı.

Makinenin bıçaklarına temas eden genç adamın sağ ayağındaki 3 parmağı koptu.

YAKINLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Olay sonrası büyük panik yaşayan yakınları, Furkan K.’yi kopan parmaklarla birlikte özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, durumunun ciddi olması nedeniyle ileri tedavi için ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Doktorların kopan parmakların yeniden dikilmesi için müdahalede bulunduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Çim biçme makinesinin kullanım koşulları ve olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin araştırma yapıldığı öğrenildi.

Uzmanlar, özellikle motorlu bahçe ekipmanlarının kullanımında koruyucu ekipmanların büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Yaz aylarında artan bahçe ve tarla çalışmaları sırasında benzer kazaların yaşanmaması için kullanıcıların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.