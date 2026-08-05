ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var Mısın Yok Musun programının son bölümünde yarışan Pınar Kayabaşı, sergilediği performans ve aldığı cesur kararla izleyicilerin gündemine oturdu. Yarışmanın finalinde bankanın teklifini kabul etmeyen Kayabaşı, seçtiği 13 numaralı kutuyu açarak 500 bin TL kazandı.

Programın ardından Pınar Kayabaşı'nın yaşı, özel hayatı ve yarışmadan elde ettiği ödül sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

YARIŞMADA RİSK ALDI, 500 BİN TL KAZANDI

Final turuna kadar başarılı bir performans sergileyen Pınar Kayabaşı, bankanın yaptığı son teklifi geri çevirdi. Kendi kutusuna güvenen yarışmacı, 13 numaralı kutuyu açmayı tercih etti.

Kutudan çıkan 500 bin TL ile yarışmayı tamamlayan Kayabaşı, hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilere büyük heyecan yaşattı. Yarışmaya katılma amacının ailesi için bir otomobil satın almak olduğunu söyleyen yarışmacı, hedefi doğrultusunda önemli bir ödülün sahibi oldu.

PINAR KAYABAŞI KİMDİR?

6 Ekim 1988 doğumlu olan Pınar Kayabaşı, enerjik kişiliği ve aile hayatına verdiği önemle öne çıkıyor. Küçük yaşlardan itibaren ailesi ve kardeşleriyle yakından ilgilendiğini dile getiren Kayabaşı, 2018 yılında evlendi.

Üç çocuk annesi olan yarışmacı, yaşamının bir döneminde küçük kızının sağlık sorunları nedeniyle zorlu günler geçirdiğini paylaşarak izleyicilerin takdirini kazandı. Yarışmaya katılma motivasyonunun ise ailesinin yaşamını kolaylaştıracak bir otomobil almak olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Programın ardından Pınar Kayabaşı'nın sosyal medya hesapları da yoğun ilgi gördü. Yarışmacının Instagram'da "pnrkybs_" kullanıcı adıyla paylaşımlar yaptığı belirtilirken, yarışmadaki samimi tavırları ve risk alarak verdiği karar sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş şekilde yorumlandı.