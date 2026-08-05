Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili Avrupa transfer piyasasını hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı futbolcu, Atletico Madrid'e transfer olabilmek için maaşında indirime gitmeye sıcak bakıyor. Ancak İspanyol kulübünün yüksek bonservis maliyeti nedeniyle bu transferi şu aşamada askıya aldığı belirtiliyor.

ATLETICO MADRID İÇİN FEDAKÂRLIK İDDİASI

İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın aktardığı bilgilere göre Victor Osimhen, Atletico Madrid formasını giyebilmek adına mevcut maaşında önemli bir indirimi kabul etmeye hazır. Haberde, yıldız futbolcunun kısa süre önce aracılar vasıtasıyla İspanyol ekibine önerildiği ve teknik direktör Diego Simeone ile çalışmaya olumlu baktığı iddia edildi.

Madrid'de yaşamaya sıcak baktığı öne sürülen Osimhen'in bu nedenle ekonomik anlamda fedakârlık yapabileceği de haberin öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

BONServis ENGELİ

Transfer iddialarında Osimhen için yaklaşık 75 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelinden söz ediliyor. Ancak Atletico Madrid yönetiminin bu rakamı yüksek bulduğu ve kulübün mevcut mali yapısı nedeniyle transferi tamamlayabilecek nakit akışına sahip olmadığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Galatasaray'ın oyuncusu için daha yüksek bir bonservis talep edebileceği değerlendirmesine de yer verildi.

TRANSFER KAPISI TAMAMEN KAPANMADI

İspanyol ekibinin transfer dosyasını tamamen kapatmadığı, kadroda yer alan Julian Alvarez veya Alexander Sörloth'un olası ayrılığı halinde Victor Osimhen isminin yeniden gündeme gelebileceği öne sürüldü.

VICTOR OSIMHEN KİMDİR?

29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos kentinde doğan Victor Osimhen, kariyerine Ultimate Strikers altyapısında başladı. 2015 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gol kralı olarak öne çıkan golcü futbolcu, ardından Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli formaları giydi.

Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Osimhen, Avrupa'nın en üretken santrforlarından biri olarak gösteriliyor. Galatasaray formasıyla da attığı goller ve ortaya koyduğu performansla takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.