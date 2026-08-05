​​Alanya sahilleri başta olmak üzere tüm Akdeniz bölgesinde yaşanan mikroplastik kirliliği ve çevre sorunları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıkı denetimleriyle sonuçlandı. Yeni Alanya Gazetesi'nin ısrarla gündemde tuttuğu ve İYİ Parti ile Saadet Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınan çevre kirliliği şikayetleri üzerine bakanlık ekipleri derhal harekete geçti.

​Bölgede başlatılan kapsamlı inceleme ve denetim maratonunun sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde tam 530 denetim gerçekleştirildi.

​Yapılan denetimler neticesinde; Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla illerinde faaliyet gösteren ve denizlerde mikroplastik kirliliğine sebep olduğu tespit edilen 23 tesise, Çevre Kanunu gereğince toplam 47 milyon 599 bin TL idari para cezası uygulandı.

​Bakanlık yetkilileri, Akdeniz'in eşsiz kıyılarını ve deniz ekosistemini korumak adına denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi