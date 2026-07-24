Türkiye perakende sektöründe 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren UCZ Mağazacılık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla Şok Marketler bünyesine katıldı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, Şok Marketler'in yüzde 100 bağlı ortaklığı olan UCZ Mağazacılık'ın kolaylaştırılmış usulde birleşme süreci başarıyla sonuçlandı.

Daha önce Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirim doğrultusunda başlatılan 14 yıllık zincirin devir işlemleri resmiyet kazandı. İşlem kapsamında UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş., tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak Şok Marketler Ticaret A.Ş. tarafından devralındı. Bu devir hamlesiyle UCZ'nin yalnızca tüzel kişiliği ortadan kalkarken, varlıkları tamamen Şok Marketler'e geçti.

UCZ MARKETLER NASIL BÜYÜMÜŞTÜ?

Perakende pazarında 2012 yılında sadece 10 mağaza ile yola çıkan UCZ, "çok ucuz" sloganıyla kısa sürede geniş bir tüketici kitlesine ulaştı. Mahalle aralarına kadar yayılan zincir, düşük fiyat politikasıyla dikkat çekmişti. Ancak ilerleyen yıllarda franchise sistemindeki operasyonel zorluklar, yükselen maliyetler ve kurucu ortakların yönetimden çekilmesiyle büyüme ivmesi yavaşladı.

BİRLEŞME SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Yönetim cephesindeki belirsizliklerle başlayan zorlu sürecin kırılma noktası 2017 yılında yaşandı. Yıldız Holding'in devreye girmesiyle şubelerin büyük kısmı Şok Marketler bünyesine katılarak dönüşüm geçirdi. İndirimli perakende pazarındaki bu konsolidasyonun, Şok Marketler'in rekabet gücünü artırması ve piyasadaki mağaza ağını daha verimli hale getirmesi öngörülüyor. Tabela bazında UCZ markası sokaklardan çekilmiş olsa da, eski şubelerin birçoğu uzun süredir Şok çatısı altında hizmet vermeyi sürdürüyor.