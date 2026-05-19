Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve mali suçlara yönelik soruşturmaların son durumunu paylaştı. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, yürütülen adli süreçlerde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri temel alınıyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmaya dikkat çeken Gürlek, şüpheli para transferlerinin detaylı şekilde incelendiğini bildirdi. Yasa dışı bahis oynatma, aracılık etme ve bu platformlara finansal kaynak sağlama eylemlerinin yasalar çerçevesinde suç teşkil ettiği bir kez daha hatırlatıldı.

KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ VE BİLİNEN İSİMLER

Dijital platformlar üzerinden organize edilen suç şebekelerine karşı erişim engeli kararlarının hızla devreye sokulduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen şüpheliler hakkında uluslararası hukuki adımların atıldığı ifade edildi. Bakan Gürlek, eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu bazı isimler için kırmızı bülten çıkarıldığını doğruladı.

Süreç içerisinde televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen adli işlemlere de değinildi. Kütahyalı'nın mali hareketlerinin MASAK raporları doğrultusunda adli incelemeye tabi tutulduğu ve kararların bu raporlar ışığında verildiği belirtildi.

YASA DIŞI BAHİSTE MASAK İNCELEMELERİ NASIL İŞLİYOR?

Yasa dışı bahis soruşturmalarında MASAK, banka hesap hareketleri ile dijital ödeme sistemlerindeki olağandışı para akışlarını analiz ederek savcılıklara iletiyor. İlgili kanunlara göre, yasa dışı bahis organizasyonlarına sadece yer veya imkan sağlamak değil, para nakline aracılık etmek de hapis cezası gerektiren suçlar arasında yer alıyor. Adli makamlar, sürecin başından sonuna kadar bu teknik mali analizleri kanıt olarak kullanarak iddianameleri şekillendiriyor.