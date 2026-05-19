Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 10 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına yönelik adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Kanlı eylemi gerçekleştiren şüpheli İsa Aras Mersinli'nin tutuklu bulunan polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli'nin, saldırı öncesinde okul yönetimine bürokratik düzeyde müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın emniyet kulislerine dayandırdığı iddialara göre, olaydan yaklaşık bir ay önce söz konusu okuldan beş personelin tayini çıkarıldı. Görev yeri değiştirilen bu isimler arasında, şüpheli öğrencinin çantasını hemen her gün güvenlik amacıyla kontrol eden okulun müdür yardımcısı Alpaslan Yıldırım'ın da bulunması dikkat çekti. İddiaya göre baba Mersinli, oğlunun çantasının sürekli aranmasından duyduğu rahatsızlık üzerine Kahramanmaraş Emniyeti'nin üst yönetiminden de destek alarak Yıldırım'ın başka bir kuruma gönderilmesini sağladı.

GÖREVDEN ALMALARDA TAYİN ETKİSİ Mİ VAR?

Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinde kurulan bu bürokratik baskı iddiasının, olayın ardından yaşanan görevden almalarda kilit rol oynadığı ifade ediliyor. Şardan'ın aktardığı bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un saldırıdan sadece üç gün sonra görevden el çektirilmesinin arkasında bu tayin sürecindeki iddialar yatıyor.

Bununla birlikte, tutuklu baba Uğur Mersinli hakkında verilmesi öngörülen idari cezalarda da müdür yardımcısının sürülmesi konusunun etkili olduğu belirtildi. İddiaların müfettiş raporlarında yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

BÜYÜK OLAYLARDA İDARİ ZAFİYET NASIL İNCELENİR?

Okullarda meydana gelen ve can kaybıyla sonuçlanan güvenlik olaylarının ardından yürütülen soruşturmalar, yalnızca failin doğrudan eylemlerini değil, öncesindeki denetim ve ihmal zincirlerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor. İdari mevzuata göre, okul yöneticilerinin yer değişikliklerinde veli, nüfuzlu kişi veya dış kurum baskısının tespit edilmesi idari kusur sayılıyor. Bu tür durumlarda, güvenlik riski oluşturan öğrencilere yönelik tedbirleri alan personelin görevden uzaklaştırılmasına olay öncesinde onay veren hiyerarşik amirler hakkında da idari tahkikat yürütülebiliyor.