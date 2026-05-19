Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı transfer listesinin ilk sırasına aldığı öne sürüldü. Spor kulislerinde yer alan iddialara göre, sarı-kırmızılı yönetim bu transferi yaz dönemi resmen başlamadan bitirmeyi hedefliyor.

İKNA SÜRECİNDE GOMIS DEVREDE

Önceki dönemde Leroy Sane transferini erken sonuçlandıran yönetimin, benzer bir stratejiyi 23 yaşındaki Fransız oyuncu için de uygulayacağı aktarıldı. İspanyol devi Real Madrid'in yollarını ayırmayı planladığı belirtilen yıldız futbolcu için talep edilen bonservis bedelinin 50 milyon Euro seviyesinde olduğu bildirildi. Galatasaray cephesinin bu rakamı makul karşıladığı ve kısa süre içinde İspanya'da resmi temaslara başlayacağı ifade edildi. Oyuncunun Türkiye'ye gelmeye ikna edilmesi sürecinde ise kulüp elçisi Bafetimbi Gomis'in aktif rol alacağı belirtildi.

CAMAVINGA'NIN GÜNCEL PERFORMANSI NASIL?

Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyen ve kulüp kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan genç orta saha, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 43 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Camavinga'nın olası transferi, Türk futbol tarihi açısından da maliyet boyutuyla dikkat çekiyor. 50 milyon Euro'luk bir bonservis bedelinin Süper Lig standartlarının çok üzerinde olması, bu hamlenin resmiyet kazanması durumunda lig tarihinin en yüksek bütçeli operasyonlarından biri olacağını gösteriyor.