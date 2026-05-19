Real Madrid yönetimi, milli futbolcu Arda Güler için Suudi Arabistan'dan yapılan 80 milyon euroluk transfer teklifini reddetti. Fichajes'in aktardığı habere göre, İspanyol kulübü teklife kısa süre içinde olumsuz yanıt vererek oyuncunun kadro planlamasındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Eflatun-beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda hedeflerinin uzağında kaldı. La Liga'yı da şampiyon Barcelona'nın ardında ikinci sırada tamamlayan kulüp, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yönetimin, yeni sezon için Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

ARDA GÜLER'İN TAKIMDAKİ GELECEĞİ NE OLACAK?

Başarısız geçen sezonun ardından kadronun değişmez isimlerinden biri haline gelen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüp başkanı Florentino Perez tarafından sportif projenin temel parçalarından biri olarak görülüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Liverpool ve Chelsea'nin de ilgilendiği belirtilen oyuncu, Real Madrid yönetimi tarafından transferde dokunulmaz statüsünde değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE'NİN SATIŞ PAYI SÖZLEŞMESİ NASIL İŞLİYOR?

Futbolcu sözleşmelerinde yer alan sonraki satıştan pay maddesi, oyuncunun bir başka kulübe yüksek bedellerle transferi durumunda elde edilecek gelirin belirli bir yüzdesinin eski kulübüne ödenmesini güvence altına alıyor. Arda Güler'in olası bir transferinde, anlaşma gereği bonservis bedelinin yüzde 20'si Fenerbahçe'ye aktarılacak. Ancak Madrid temsilcisinin güncel ret kararı, bu gelir ihtimalini şimdilik askıya aldı.

Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 6 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek 20 gole doğrudan katkı sağladı. Kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun, yeni teknik heyet döneminde de takımın kilit isimlerinden olacağı öngörülüyor.