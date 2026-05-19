Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında gece saat 02.00 sularında midye toplamak amacıyla İstanbul Boğazı'na giren bir kişi kayboldu. Aktarılan bilgilere göre, oksijen tüpüyle dalış yapan Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç'ın denize girmesinin ardından, Ataç bir süre sonra yüzeye çıkarken dayısı Salman suda kayboldu.

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gece karanlığında başlayan arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri de dahil oldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DRON DESTEĞİYLE SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik ve itfaiye dalgıçlarının su altından yürüttüğü çalışmalara, AFAD ekipleri havadan dron ile destek sağlıyor. Kuruçeşme Parkı'nda bekleyişini sürdüren kayıp şahsın bir başka yeğeni, olayın saat 02.00 civarında gerçekleştiğini ve 10 saattir dayısından haber alamadıklarını aktardı. İki kişinin deniz salyangozu ve midye çıkarmak için suya girdiği ifade edildi.

BOĞAZDA GECE DALIŞI VE AKINTI RİSKİ NEDİR?

İstanbul Boğazı, yüzey ve dip akıntılarının aynı anda farklı yönlere hareket ettiği karmaşık bir hidrodinamik yapıya sahip. Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde yapılan ticari amaçlı dalışların, güçlü dip akıntıları nedeniyle hayati risk taşıdığı konusunda kamuoyunu uyarıyor. Boğazdaki arama kurtarma faaliyetleri de bu şiddetli akıntı rejimi ve su altındaki görüş mesafesinin düşüklüğü sebebiyle oldukça zor şartlar altında yürütülüyor.