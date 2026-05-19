İstanbul Beyoğlu’nda cam parçası düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Karaköy Bereketzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Bahadır Erünsal’ın başına, bir binanın 3’üncü katındaki pencereye ait cam parçası düştü.

ÇEVREDEKİLER İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Başına aldığı darbe sonrası kanlar içinde kalan Bahadır Erünsal’a ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI

Doktorların yaptığı kontrolde Erünsal’ın başının üst kısmında yaklaşık 6 santimetrelik kesik oluştuğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralıya 7 dikiş atıldı. Hazırlanan adli muayene raporunda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği bilgisine yer verildi.

Özellikle eski yapıların yoğun olduğu bölgelerde yaşanan üst kattan cam düşmesi ve benzeri olaylar, yayaların güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

“ÖLÜMDEN DÖNDÜ”

Bahadır Erünsal’ın kardeşi Muhammet Erünsal, binanın uzun süredir bakımsız durumda olduğunu öne sürdü. Ağabeyinin ölümden döndüğünü söyleyen Erünsal, olay sonrası bina çevresinde kısa süreli önlem alındığını ancak daha sonra bariyerlerin kaldırıldığını iddia etti.

MAHALLELİ AYNI NOKTAYI İŞARET ETTİ

Mahalle sakinleri de aynı binadan daha önce benzer şekilde cam parçaları düştüğünü öne sürdü. Olay sonrası çevrede kısa süreli güvenlik önlemi alınırken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Ajans haberleri ve görgü tanığı aktarımları