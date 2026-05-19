Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'nde saat 11.00 civarında ruhsatsız bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olay sırasında içeride çalışan Erol Türksever, göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Erol Türksever ve ismi henüz öğrenilemeyen oğlu kaçak olarak işletilen ocakta birlikte çalışıyordu. Göçük yaşandığı sırada yara almadan kurtulan oğul, babasını kendi imkanlarıyla toprak altından çıkardı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Türksever, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İMHA EDİLEN OCAK YENİDEN AÇILMIŞ

Hayatını kaybeden işçinin çalıştığı maden ocağının geçmişte jandarma ekiplerince tespit edildiği aktarıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, söz konusu kaçak ocak daha önce patlayıcı kullanılarak imha edilmişti. Ancak ocağın E.K. isimli şahıs tarafından yasa dışı yollarla tekrar faaliyete geçirildiği iddia edildi.

KAÇAK MADENCİLİKTE RİSK BOYUTU NEDİR?

Bölgedeki ruhsatsız maden ocaklarının daha önce mühürlenip imha edilmesine rağmen yeniden açılması, yasa dışı madencilik faaliyetlerinin taşıdığı ölümcül riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik ve denetim standartlarından tamamen yoksun olan bu tür kapatılmış yapıların usulsüzce faaliyete geçirilmesi, doğrudan yaşamsal tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Meydana gelen ölümlü kazanın ardından adli makamlarca geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ocağın sahibi olduğu öne sürülen şüpheli E.K.'nin yakalanması için emniyet güçlerinin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.