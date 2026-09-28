UEFA Uluslar Ligi’nde futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri Belçika ile Fransa arasında oynanacak. Belçika’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadele öncesinde maçın saati, stadyumu ve hakem bilgileri araştırılıyor.

BELÇİKA-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika-Fransa karşılaşması 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi’nin 2. haftasında oynanacak mücadelede iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

MAÇ BRÜKSEL’DE OYNANACAK

Dev karşılaşmaya Belçika’nın başkenti Brüksel ev sahipliği yapacak. Belçika ile Fransa arasındaki mücadele Stade Roi Baudouin Stadı’nda oynanacak.

BELÇİKA-FRANSA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Rade Obrenović yönetecek. Mücadelenin başlama düdüğü saat 21.45’te çalacak.

BELÇİKA-FRANSA MAÇI CANLI NASIL TAKİP EDİLİR?

Belçika-Fransa karşılaşmasının canlı skor ve dakika dakika gelişmeleri Fotomaç canlı skor ekranından takip edilebilecek.

Maç: Belçika-Fransa

Tarih: 28 Eylül 2026 Pazartesi

Saat: 21.45

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Hafta: 2. hafta

Stadyum: Stade Roi Baudouin

Hakem: Rade Obrenović